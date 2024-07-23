三商壽公告現增發行價每股6.8元

三商美邦人壽今（23日）公告現增發行價格為每股6.8元，估可募集20.4億元。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕三商美邦人壽持續力拚資本適足率（RBC）回升到法定標準200％，在3月13日的董事會上決議現增3億股，今（23日）公告發行價格為每股6.8元，估可募集20.4億元。

為了充實營運資金、強化財務結構並提升資本適足率，三商美邦人壽在3月13日董事會決議辦理現金增資，發行普通股3億股，員工認購股數為發行股數10％、原股東認購比率為80％、公開銷售占10％。

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三商壽已向金管會申報生效，認股基準日為8月5日，原股東及員工股款繳款期間為8月8日到8月14日，特定人股款繳款期間則為8月15日到8月22日。今天公告發行價格6.8元。以今日收盤價8元計算，折價幅度約15％。

三商美邦人壽113年上半年自結稅後盈餘63.2億元，較去年同期獲利增加109.6億元，每股盈餘1.24元，淨值比穩定提升3.34%。自結RBC與去年底相比已回升至150%以上。

三商美邦人壽為強化資本已向金管會提出6項改善方案，分別為113年度完成不動產轉列投資用、現金增資3億股、私募負債型特別股、發行次順位債券50億元等4項，以及114年度完成私募普通股或特別股、私募國內可轉換公司債等2項。三商壽表示，所提報的各項資本強化計畫持續按計劃努力進行中。

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