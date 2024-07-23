凱米颱風壓境 經濟部開設二級災害應變小組整備應變

經濟部長郭智輝（右）今聽取颱凱米颱風應變報告。（水利署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕今年第一個影響台灣的颱風凱米逼近，其外圍環流壓境台灣，預期全台降雨量明顯且可觀。對此，經濟部已開設二級災害緊急應變小組，水利署已盤點全台易致災熱點，並加強瓶頸段清淤作業，也在易發生道路中斷的地區，預布機具待命。

經濟部長郭智輝今視導經濟部災害緊急應變小組，聽取應變執勤報告，他表示，凱米的影響不容輕忽，這幾天適逢天文大潮，造成西南沿海有海水倒灌的情形，也請水利署要與地方政府互通情資，保持密切聯繫。

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郭智輝也強調，颱風後的復原行動，要以最快速度恢復正常，須保持靈活跨區調度策略，不要拘泥在SOP上的限制。尤其近年來氣候變遷風險加劇下，降雨時間更集中，降雨強度也更強，更易發生致災性大雨，「面對氣候變遷的挑戰，我們要善用各種『科技力』，做到提前災情掌握」，進而保障國人生命財產安全。

水利署表示，凱米颱風昨晚23點30分發布海上颱風警報，經濟部災害緊急應變小組也進行二級開設進駐執勤，水利署已盤點全台各縣市內外水易致災熱點，並加強瓶頸段清淤，對於易發生道路中斷、形成「孤島」的脆弱地區，都已預布機具待命，包括新北烏來、花蓮太魯閣、南投廬山、高雄六龜跟寶來等。

台水公司今表示，台水也已在22日召開凱米颱風緊急應變小組第一次工作會議，責請各區處完成防颱整備，以確保供水穩定。

針對颱風可能引起原水高濁度問題，台水表示，已備妥淨水藥品，加強汙泥及沉澱池清淤，也完成配水池維持高水位及相關監測設備的檢整。

台水也提醒，除原水濁度過高的因素，停電等突發緊急狀況也可能影響供水，為避免颱風造成生活不便，建議民眾提早儲水防颱。

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