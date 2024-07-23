去年促參招商卓越獎 高雄市唯一榮獲4獎項

財政部長莊翠雲（中）參觀高市府促參招商攤位，右三為高雄市副市長林欽榮。（高雄市財政局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕財政部今（23）日舉辦促參招商大會暨頒獎典禮，高市府由副市長林欽榮代表出席，獲頒112年促參類、民參類招商卓越獎、考核成績優等、促參獎勵金等獎項，是唯一榮獲4項獎項的直轄市政府。

高雄市財政局長陳勇勝說明，財政部日前公布今（113）年上半年民間參與公共建設成效，高市府上半年已簽約案件為「左營高鐵科技之心公辦都更案」、「鼓山區長期照顧服務園區ROT+BOT案」等5案，獲財政部認列民間投資金額高達303億元，位居全國之冠。

請繼續往下閱讀...

此外，今年已成功招商的「捷運岡山路竹延伸線RK1站（西基地）聯開案」等5案，將陸續完成簽約，民間投資金額預估共178億元，加計目前公告中「大寮區忠義段51地號、61 地號（北基地）」等6案，今年朝突破111年促參績效歷史新高的708億元邁進。

高雄市副市長林欽榮表示，本次促參招商大會，由「高雄捷運橘線O9站聯合開發案」代表高市府於商機座談會簡報，本案鄰近中正體育場及國1中正交流道，為打造苓雅體育核心及藝術之丘雙門戶，將劃分A、B、C基地公告招商，其中A基地預計7月26日公告招商，預估民間投資金額為36億元。

高市府也選定「前鎮區亞灣智慧公宅都市更新案」、「岡山區信義段46、47地號都市更新案」、「鼓山區停3用地BOT案」等8案，列為本次招商大會商機案源，之後將陸續公告招商，歡迎潛在投資人把握投資商機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法