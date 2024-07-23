投資案源在這裡！財政部招商大會釋商機1326億

財政部今舉辦招商大會」，釋出民間參與公共建設商機案源76件、投資金額達1326億元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今舉辦「2024年度民間參與公共建設招商大會」，彙整釋出民間參與公共建設商機案源76件、投資金額達1326億元，呼應行政院「大投資台灣計畫」及保險業資金投資公共建設議題。財政部長莊翠雲表示，上週政院召開第一次經發會，提出「兆元投資國家發展方案」，未來將以跨部會合作模式設立單一窗口及相關平台，加速推動「大投資台灣計畫」。

行政院政務委員陳金德致詞表示，行政院依照賴總統施政藍圖，致力推動「國家希望工程」，希望達到「健康台灣、永續台灣、韌性台灣」，包括各機關推出長照服務、再生水、資源循環再利用等投資案源，這些正是「國家希望工程」中有關擴大醫療投資、綠色成長，2050淨零轉型等施政項目。民間參與公共建設不僅能提升服務的效率和質量，還能帶來創新和多樣的解決方案，希望民間各界共同參與，與政府一同擴大投資、壯大國家。

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莊翠雲表示，今年招商大會主題是「公私協力，全民受益」，共有20個機關參與，商機總計1326億元，其中值得特別關注的重點案件，例如台北市政府秀山長照園區開發BOT案（民投金額34.25億元）、經濟部台南科技工業區再生水廠BTO案（2.3億元）、台南市政府柳營科技工業區暨環保園區ROT+BOT案（7億元）、彰化縣政府畜牧糞尿多元利用BTO案（3.19億元）、南投縣政府有機廢棄物資源化中心BOT案（5億元）以及農業部鹽埔漁港加工冷鏈物流OT案（0.68億元）等。

這些投資案涵蓋「衛生福利及醫療設施」、「污水下水道、自來水及水利設施」、「農業及資源循環再利用設施」等，顯示近年民間參與公共建設已經逐漸在提升人民的生活品質方面扮演重要角色。

財政部指出，去年民間參與公共建設共簽約100件，投資金額達1876億元，為近10年第3高，今日會中特別頒發「招商卓越獎」等獎項，共22個機關獲得殊榮。其中，台南市政府獲得簽約及考核獎勵金7172萬元最多，高雄市政府獲得6108萬元次之。

今年上半年，民間參與公共建設案件簽約56件，投資金額711億元，其中促參案件有33件，簽約金額199億元，已較去年同期增加超過6成，明顯升溫。

為了進一步讓各界了解商機，財政部特別安排時段邀請農業部等5機關上台介紹重點案源，向有興趣投資的業者朋友說明，同時也在財政部促參iMap招商地圖網的最新商機影音專區提供線上案源資訊。

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