上市租賃股新兵來了 日盛台駿8月下旬將掛牌

興櫃股日盛台駿（6958）上市案已獲證交所通過。圖右為日盛台駿董事長簡志明，左為總經理兼副董事長朱志威。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕上市租賃股即將加入生力軍，目前為興櫃股的日盛台駿（6958）已獲證交所通過股票上市，將在明（24）日舉辦上市前業績發表會，預計正式掛牌時程將在8月下旬，成為繼中租-KY（5871）、裕融（9941）及和潤企業（6592）後，第4家上市租賃業者。

日盛台駿國際租賃的前身為日盛國際租賃，實收資本額35.12億元，在租賃業已有超過40年的歷史，主要客群為中小企業。2022年12月日盛國際租賃與臺灣工銀租賃合併，正式更名為「日盛台駿國際租賃」。

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日盛台駿主要的事業版圖在台灣及中國，台灣市場共有12個據點、營收占比達7成，中國據點分布於華東、華南、華中、西部等18個城市，營收占比為3成；過去的獲利比重台灣約4成、中國因利差較高達6成，近年則因中國市場提存費用上升，使得獲利貢獻下滑。

此外，日盛台駿2024年5月也已正式進軍東南亞市場，於泰國曼谷成立東南亞第一個營業據點，泰國租賃事業Infinite Leasing（Thailand）公司已開業。

日盛台駿近年營收表現穩定，2021、2022、2023年稅前獲利分別為8.14億元、8.9億元、8.78億元；每股稅後盈餘分別為2.83元、2.93元、1.47元。

近2年全球升息及中國市場經濟衰退2大變數，均屬租賃業營運的不利因素，特別是中國經濟放緩、延滯率上升，日盛台駿在中國1年增提的逾期信用損失成本就達新台幣7億元，若加上升息導致的資金成本增加，對獲利的影響一年近10億元。

日盛台駿董事長簡志明指出，2023年全球經濟成長趨緩，但日盛台駿營收仍維持應有的動能，特別是在企業融資業務更有顯著成長，並加速擴展綠能投融資及小車分期付款業務。對於中國市場，簡志明觀察今年Q2的提存費用已漸趨穩定，預期未來待總體經濟情況回溫後，整體獲利能力可望回升。

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