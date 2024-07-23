智原影像介面IP 全面涵蓋聯電55奈米至22奈米製程

智原宣布其MIPI D-PHY 和V-by-One PHY IP，已完整涵蓋聯電55奈米至22奈米製程。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC設計服務暨IP廠智原（3035）今日宣布其MIPI D-PHY 和V-by-One PHY IP，已完整涵蓋聯電（2303）55奈米至22奈米製程，為市場提供兼具成本及效能的解決方案，相關高速影像介面解決方案主要適用於AIoT、工業、消費電子和汽車等應用，累計出貨量已超過1億顆，量產品質可靠性經過廣泛驗證。

智原科技營運長林世欽表示，智原持續投入高速影像介面解決方案，提供應用導向的設計服務，包含多通道配置與IO介面組合等IP客製化服務，以及協助將設計無縫轉移至其他製程。作為ASIC設計服務和IP解決方案的領先供應商，智原幫助客戶簡化研發工作，加快產品上市時間，掌握商機。

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智原指出，持續為ASIC服務與矽智財授權模式提供優異的影像介面解決方案，新發布的22奈米MIPI D-PHY IP提供低功耗0.8V工作電壓版本，相較於先前的28奈米方案，功耗降低12%，IP面積減少10%，同時支援多個傳輸速率80Mbps至2.5Gbps的TX通道，特別適用於高解析或高幀率影片應用，為搭配各種不同接口的CIS模組輸入，提供客製化的RX IO組合，以彈性的數據和時脈通道配置滿足不同設備接口的需求。

智原表示，22奈米V-by-One HS PHY IP符合V-by-One HS V1.4/1.5標準，支援每通道600Mbps至4Gbps的傳輸速率；相較於28奈米V-by-One，22奈米的低功耗版本在 0.8V操作電壓下，功耗降低20%，IP面積減少了30%。此外，該IP支援數據加擾與CDR（時脈資料恢復）功能，可有效解決訊號扭曲（skew）問題並降低EMI影響。

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