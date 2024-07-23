線上學習市場潛力大 Hahow四面向布局、積極準備IPO

線上學習市場潛力大，Hahow四大面向布局、積極準備IPO，照片為Hahow共同創辦人江前緯（右）與黃彥傑（左）。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕線上學習市場潛力龐大，國內最大線上學習平台Hahow好學校執行長江前緯表示，2022年起領先業界打通消費端、企業端、校園端及政府端全通路消費場域，成效斐然，2024年已正式突破百萬會員，近110萬會員，預計2025年上看120萬會員，客單價貢獻達2949元，未來將積極準備IPO相關事宜。

江前緯指出，線上學習已成為民眾日常，學習參與度也逐年提升，一年累積完成用戶課堂數達140萬堂，課程作業完成數近3萬次，而Hahow光是去年「已開課」的內容課程營收就突破2億元，另外還有系統收入。

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他分析，過去Hahow以消費者端為主，營收占比達六成以上，2022年開始進軍企業端，看準企業人才培訓的需求，Hahow for Business連續3年營收成近倍數成長，客戶續約率達九成，累計企業採用家數突破250間，包含國泰集團、新光人壽、台灣大哥大、英業達、研華科技、LVMH、珍煮丹、麥當勞、信義房屋，近25萬員工使用Hahow for Business培訓，台灣前10大上市公司已有8成企業採用。

至於校園端及政府端部分，江前緯說，Hahow與超過500 家政府單位及校園合作，為40萬公務員提供跨領域、適才適性的數位內容，引導邁向學習自主化的同時，也與新竹監理所合推職業駕駛人培訓，為公部門數位化學習進程推進。

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