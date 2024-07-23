羅伯特清崎：川普若勝選 美國將再次富裕

投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（右，Robert Kiyosaki）稱，美國共和黨籍總統候選人川普（Donald Trump）勝選，美國將再次富裕。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）今（23日）稍早在X發文稱，美國前總統、共和黨籍總統候選人川普（Donald Trump）若再次擔任總統，黃金、白銀、比特幣的價格會上漲，美國將再次富裕。

為何川普重返白宮，黃金、白銀、比特幣的價格將會上漲？羅伯特清崎解釋，因為川普希望美元走弱，這樣美國的出口將開始多於進口，而隨著美元走軟，美國就業機會將會回歸，資產價格也會上漲。不僅如此，川普還將不斷鑽探石油，讓石油價格下降。

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羅伯特清崎稱，現任美國總統拜登（Joe Biden）的做法，跟川普恰恰相反，拜登在上任首日第一個行動就是撤銷Keystone XL輸油管道的許可，導致石油價格從每桶30美元躍升至每桶130美元。

羅伯特清崎說，高油價導致大規模通貨膨脹，消滅了窮人和中產階級。然後拜登不得不利用美國的石油儲備，因為美國沒有足夠的石油。

羅伯特清崎批評拜登是笨蛋，而川普將讓美國再次偉大。川普將讓美元疲軟增加出口、創造就業機會、開設新工廠，並使黃金、白銀、比特幣、股票和房地產價格上漲。

羅伯特清崎預料，到2025年8月，黃金將從每盎司2400美元上漲至3300 美元；白銀將從每盎司29美元上漲至79美元；而比特幣則從每枚6萬7400美元上漲至10萬5000美元，並要大家幫助川普贏得大選，讓美國再次富裕。

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