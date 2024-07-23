美國才是半導體賺最多國家 童振源：台美合作是互惠雙贏

我駐新加坡代表童振源指出，美國才是半導體賺最多錢的國家，認為台美半導體合作是互惠雙贏。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國前總統川普上週接受彭博商業周刊專訪時，質疑美國是否應保衛台灣，並稱台灣搶了美國所有的晶片生意，此番言論讓台灣半導體成為了外界關注焦點。我國駐新加坡代表童振源今（22日）在社群發文，指出美國才是半導體賺最多錢的國家，認為台美半導體合作是互惠雙贏。

童振源在個人臉書上指出，川普說台灣搶走幾乎100%的美國半導體生意是錯的資訊。事實上，美國仍是半導體產業最賺錢的國家，而且台美半導體合作是互惠雙贏。正因為有台灣半導體代工業協助，尤其在先進製程方面，美國的半導體設計公司輝達（NVIDIA）、高通（Qualcomm）、蘋果（Apple）、博通（Broadcom）、超微（AMD）才能持續在世界獨佔鰲頭。

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童振源表示，去年台灣晶圓代工產值佔了全球77.9%，確實很強。然而，晶圓代工只是晶圓製造的一部分，更是龐大半導體產業生態系的一部分。根據波士頓諮詢公司（BCG）在今年5月的報告，美國占全球半導體產業2022年全部附加價值的38%，遠遠領先台灣的11%，美國仍是半導體產業最賺錢的國家，超過台灣3倍以上。

童振源在文中指出，全球半導體產業生態系非常龐大，根據BCG的估算，半導體設計占全球半導體附加價值的比重高達56%，第二名的晶圓製造只占19%，其他包括半導體設備占12%、封裝測試占6%、半導體材料占5%、軟體及智慧財產權占3%。而且，晶圓製造包括晶圓代工廠及整合元件製造廠，台灣只是在晶圓代工方面獨佔鰲頭，而美國仍是整合元件製造的老大。

童振源在文中指出，根據美國商務部工業安全局（BIS）去年12月的報告，2022年半導體設計業產值高達2480億美元，整合元件製造廠產值高達4,120億美元，兩者加起來共計6600億美元，依照公司總部所在地區分，美國占了53%，台灣只占了6%。相對的，半導體代工產值只有1390億美元，封裝測試產值只有500億美元，兩者加起來共計1900億美元，台灣占了63%，美國只占8%。

整體而言，美國的產值仍高達3650億美元，台灣只有1593億美元，美國的產值是台灣的2倍以上。

童振源表示，根據BIS的統計，包括半導體設計、整合元件製造、晶圓代工及封裝測試，全球30大半導體公司的2022年總產值為6845億美元，占全球半導體公司總產值的75%，美國公司的整體產值仍是最高。

在半導體製造方面，美國產值高達1600億美元，第二名是韓國的1102億美元，第三名才是台灣的851億美元，大約是美國的一半。再包括設計及封裝測試，美國總產值高達3500億美元，台灣只有1257億美元，大約是美國的3分之1。

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