大麻農場打工！WSJ揭發中國人偷渡美國生活內幕

隨著中國經濟和政治形勢急劇惡化，數以萬計的中國人越過美墨邊境「走線」偷渡美國。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著中國經濟和政治形勢急劇惡化，數以萬計的中國人越過美墨邊境「走線」偷渡美國，外媒調查發現，這些中國走線客比來自拉丁美洲的非法移民，更容易找到工作或是找到住房，而很大程度是靠著龐大的朋友和親戚網路，走線客會前往紐約州和加州的華人社區建立聯繫來尋找工作，甚至會到中國人經營的大麻農場打工維生。

《華爾街日報》報導，在2023年10月至2024年6月的會計年度中，約有3萬3508名中國走線客，在美國南部邊境被逮捕，而上一個會計年度為2萬4314名，在更之前的會計年度只有2176名。

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這些中國走線客比來自拉丁美洲的非法移民，更容易找到工作或是找到住房，而很大程度是靠著龐大的朋友和親戚網路，而這些提供協助的人們，往往本身就是已經移民到美國的人。

報導介紹了來自中國福建省的林奧迪（Audi Lin）例子，他花了1個月，從拉丁美洲到墨西哥，再入境美國，之後前往紐約，他的一名遠方親戚在拉瓜地亞機場（LGA）接上他後，就直奔紐約市皇后區法拉盛（Flushing）的唐人街，這裡是美國華人最集中的地方之一。

報導稱，許多中國走線客像林奧迪一樣，在美國邊境自首後尋求庇護，並在被允許等待案件裁決出爐之前留在美國。林奧迪在1個月之內，就在紐約哈林區1家福建人開的外賣店找到了外送員的工作。

不過新移民很容易受到剝削，雖然雇主有時會提供食宿，但他們很難找到高薪職位，而且經常要工作很長時間。 林奧迪目前身上就背負著2萬美元（約66.2萬元新台幣）的債務。

像林奧迪這樣，想以宗教為由申請庇護的移民，只有在庇護申請等待6個月後才能申請工作許可。照規定來說，在那之前他們是不能工作的，但許多人抵達時幾乎沒有積蓄，所以通常很快就開始為了錢工作。

報導稱，中國走線客通常會前往紐約州和加州的華人社區，然後和分散在全美各地的華人商家、企業建立聯繫來工作，包括到中餐館去打工、在私人住宅擔任守衛，有時候甚至會到中國人經營的大麻農場，這些農場位於大麻合法化的州。

在法拉盛等華人聚集地，幫助新移民開啟新生活的新服務，如雨後春筍般湧現，像是家庭旅館，主打每月租金290美元，還在公共區域提供烹飪設施。而在職業介紹所「紅蘋果」，中國移民還可以向20多年前來到美國的老闆珍妮（Jenny Geng）尋求幫助，

儘管珍妮的職介所牆上，掛著用中文寫著「歡迎沒有適當身分的人」的看板，但珍妮建議走線客，最好先獲得工作許可，她對每次的工作安排收取80至100美元（約2650至3310元新台幣），還包括協助申請醫療保險和卡車駕駛執照等其它服務。

社會服務機構華人策劃協會（Chinese-American Planning Council）皇后區分會負責人米契爾（Mitchel Wu）提醒，像法拉盛這樣子讓新移民落腳的社區，並不一定能提供長久就業或職業上的成功。他說，這些社區常常會把新移民推入一種難以擺脫的底層勞工階級。

報導提到，有些移民女性因為工作機​​會有限，最後被迫從事性工作。

但報導也稱，許多中國走線客仍願意冒險來到美國，因為他們堅信美國的經濟前景比中國更加光明，還有許多人因找不到工作、生意倒閉或中共的打壓，而選擇逃離中國。

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