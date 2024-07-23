中國各項稅收大減 上半年GDP卻成長5％ 網諷：太神奇了

中國官方公布的最新數據顯示，今年上半年中國各種財政稅收都大幅下滑，中國官方卻公布上半年國內生產總值（GDP）成長5%，有評論就嘲諷，「真是太神奇了」!（美聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國官方公布的最新數據顯示，今年上半年中國各種財政稅收都大幅下滑，尤其是地方政府賣地收入年跌18.3%，證券交易印花稅更暴跌了54%。顯示中國房市和股市交易持續低迷的狀況仍相當嚴重，但中國官方卻公布上半年國內生產總值（GDP）成長5%，有評論就嘲諷，「真是太神奇了」!

中國財政部官網22日發布今年上半年財政收支情況顯示，全國稅收收入9兆4080億元人民幣（下同，約新台幣42.33兆元），年減5.6%；非稅收入2兆1833億元（約新台幣9.82兆元），年增11.7%。

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在官方羅列出的主要稅收項目中，大多數項目都是下降，其中，國內增值稅、企業所得稅、個人所得稅、關稅、城市維護建設稅、車輛購置稅，都下降了5%以上；資源稅、契稅下降了10%以上；印花稅年跌22.9%，證券交易印花稅暴跌54%。

上述數據顯示，中國的企業經營狀況不佳，個人收入下降，股市證券交易嚴重萎縮的負面效應已顯現。

此外，今年上半年中國政府性基金預算收入1兆9915億元人民幣（約新台幣8.96兆元），年跌15.3%。其中，中央政府性基金預算收入年增8.4%，而地方政府性基金預算本級收入年跌17.4%。

值得注意的是，反映房市榮枯的國有土地使用權出讓收入，不但與去年同期相比減少18.3%，與房地產債務危機爆發前的2021年上半年相比更暴跌超過5成；由於地方政府持續舉債，今年上半年全國債務付息支出6304億元（約新台幣2.83兆元），年增6.5%。

上述數據表明，中國的房地產行業持續低迷，導致地方政府收入大幅下降的狀況仍未改變，地方政府的債務有增無減。

儘管中國財政部先前曾發布通知，要求各級黨政機關節約開支，「堅持過緊日子不放鬆」，但是今年上半年的中國一般公共預算支出仍高達13兆6571億元（約新台幣61.45兆元），年增2%。

在地方政府在收入大減之際，支出仍在增長，也令外界質疑，中國官方所謂「過緊日子」的說法，恐怕只是忽悠民眾的表面說辭。

中國各種財政稅收都明顯下降，中國官方卻宣布今年上半年GDP成長5%，讓知名時事評論員蔡慎坤在社群媒體X發文嘲諷：「真是太神奇了」，暗指中國經濟統計數據在做假。

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