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駁斥「偷開說」！台電：大林5號轉緊急備用 運轉資訊官網全揭露

2024/07/23 11:40

台電強調，大林5號機轉緊急備用，並無偷開。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電昨啟動核二廠氣渦輪機，台電說明，昨日全台因颱風前高溫炎熱，再加上林口1號機及大潭部分機組停機檢修，為考量跨區輸電安全及整體供電能力，適時啟動北部核二氣渦輪機組，舒緩南電北送帶來的電網負荷。另考量颱風影響及機組停機檢修，台電也啟動大林5號機緊備電力機組併聯發電，相關運轉資訊皆呈現於台電官網，並非外界所指「偷開」。

台電說明，昨日日尖峰備轉容量率維持在10%以上，夜尖峰在6%以上。機組停機檢修部分，林口1號機昨日因爐管材質高溫劣化進行檢修；大潭GT5-1號機部分設備需更換；大潭GT8-1號機則進行鍋爈安全性檢查。由於均為北部電源，影響北部地區供電能力，造成電網由中部往北部送電的潮流達警戒值，為維持北部地區供電穩定，因此啟動北部核二廠氣渦輪機組。

媒體報導指台電「偷開」大林5號機，台電強調，機組除役後轉備用機組，因應天災、國安及突發性事件臨時緊急因應措施，以維持供電穩定及調度彈性，與備用機組定期測試以維持可用狀態不同。

報導以台電官網上機組發電資訊備註欄未標註「測試」字眼，即暗示台電「偷開」機組送電，令人遺憾，運轉資訊也呈現於官網，外界也都看得到，並無「偷開」。

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