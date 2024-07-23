台中潭子24日徵才活動 26家廠商釋出950職缺、逾半薪資上看3.8萬

中市勞工局於明（24）日上午10時至下午2時，在潭子區公所6樓禮堂舉辦「富市台中 就業成功」潭子區徵才活動。（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市勞工局於明（24）日上午10時至下午2時，在潭子區公所6樓禮堂舉辦「富市台中 就業成功」潭子區徵才活動，共有台灣美光、亞洲光學、聯亞科技及統一超商等26家知名廠商，提供超過950個職缺，有業者提供上看6萬元工程師及技術人員職缺，現場超過5成職缺薪資上看3.8萬元。

勞工局長林淑媛表示，此次徵才包括國內工業氣體製造商「聯亞科技」、全球自行車零組件領導「久裕興業」等知名企業均釋出近百職缺，職缺類型涵蓋基層職位到中高階管理職位。其中全球第一光學元件廠「亞洲光學」、國內知名貼面石材批發「韋翰實業」分別釋出薪資上看6萬元工程師及技術人員職缺。

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現場超過5成職缺薪資上看3.8萬元，不限學經歷的職缺也有近300個，不論是剛畢業青年、二度就業或中高齡求職朋友，相信都能找到適合的職務。

就業服務處表示，在活動當天攜帶好個人的相關資料，如履歷、自傳等，以便現場與企業進行更有效的交流和應徵。當天現場也設置公部門、就業服務諮詢及VR 職場接軌系統體驗等服務專區，提供青年就業獎勵、婦女再就業計畫與壯世代就業促進等方案諮詢服務。

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