為什麼中國逃過全球IT大當機？Gartner揭露關鍵因素

Gartner高級研究總監高峰表示，中國本土企業基本上不使用CrowdStrike產品，因此，幾乎沒有受到影響。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於資安公司CrowdStrike更新檔案出包，導致全球IT大當機，波及全球航班、金融、飯店、企業運營，不過，中國幾乎完全躲過此場災難，Gartner高級研究總監高峰揭露原因，主要是中國本土企業基本上不使用CrowdStrike產品，因此沒有受到影響。

據了解，上週五中國的叫車、電子商務和其他網路連線系統都運作順利。中國官方媒體週五晚間也表示，北京兩個機場的國際航班運作正常，國航、中國東方航空和中國南方航空沒有受到大規模技術系統故障的影響。

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CNBC報導，高峰表示，上週五的CrowdStrike事件，對中國的影響非常小，對國內公共生活幾乎沒有影響，只有一些外資企業受到影響。

他指出，主要是CrowdStrike 的客戶主要集中在歐洲和美國，而中國本土企業基本上不使用CrowdStrike產品，因此沒有受到影響。

IT中斷（包括在中國）最顯著的影響之一，是對Microsoft Windows 裝置嘗試整合，在CrowdStrike 的 Falcon 產品更新，導致電腦重啟。

微軟產品在中國已被廣泛使用，據Canalys稱，去年 Windows 約佔中國個人電腦出貨量的87%，這高於今年第1季世界其他地區 79%的市佔。

微軟產品Office 365和Azure雲端在中國由1家名為21Vianet的本地公司經營。目前尚不清楚本地化是否導致了上週五的有限影響。

兩家公司沒有立即回應 CNBC 的置評請求。

至於為什麼中國公司不使用CrowdStrike？報導指出，近年來，出於國家安全考慮，美國和中國政府一直推動國內企業使用本土技術並在本地儲存資料。

Canalys指出，儘管Windows仍然在中國個人電腦市場佔據主導地位，但中國製造的UOS（Unity作業系統）越來越受到國有企業和政府部門的採用。

AppInChina執行長Rich Bishop 表示，CrowdStrike事件對中國影響很小，因為CrowdStrike在中國幾乎沒有使用，部分原因是 CrowdStrike旨在防範的許多安全威脅都來自中國。此外，中國公司通常使用騰訊的產品、360等企業。

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