焦點股》日月光：投信力挺 股價強彈

投信力挺，日月光今股價強彈（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測龍頭廠日月光投控（3711）經過連續3個交易日股價下跌後，今止跌回升，以168元開出，盤中最高達175元，較昨收盤價164元上漲11元、漲幅6.7%。

外資昨賣超日月光3804張，連8賣累計達3.8萬張；投信則買超2396張、連11買累計達2.5萬張；自營商轉買超1015張。

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日月光日前公告自結第二季營收為1402.38億元，季增5.6%、年增2.9%，其中，封測材料營收778.13億元，季增5.3%、年增2.2%。；今年上半年累計營收為2730.41億元，年增2.2%。

日月光今年營運目標可望逐季成長，受惠AI驅動，先進封裝營收佔比優於預期，將會超過既定目標的2.5億美元。展望下半年與明年，AI需求將相當強勁，整體來看，先進封裝的需求動能強。

日月光旗下ISE Labs日前已於加州聖荷西開設第二個美國廠區，公司估計弗里蒙特和聖荷西兩地廠區的營運空間總面積超過15萬平方英尺，有助進一步擴大北美版圖與服務當地更多客戶，也展現日月光深耕矽谷的決心，更有助於強化美國半導體供應鏈。

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