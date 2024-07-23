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台積電Q2中國訂單佔比攀升 ! 韓媒 : 美限制先進晶片輸中成效受質疑

2024/07/23 16:18

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管美國對中國祭出嚴厲的晶片禁令，不過，韓媒指出，台積電今年第2季來自中國訂單佔比攀升至16%，顯示美國政府限制措施成效受到質疑。

《BusinessKorea》報導，中國許多尚未被美列入黑名單的中國企業，正積極下單5奈米並備貨。

產業數據也顯示，台積電來自中國訂單佔比快速拉高，第2季以客戶總部所在地區分，北美仍是最大宗、佔比達65%，中國客戶則攀升至16%，較首季9%及去年同期12%大增，並取代亞太區，成為第二大區域市場，至於亞太區域佔比則降至9%，日本維持6%。

報導提及，荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）今年第2季中國市場佔整體銷售額約49%，對中國的出口總額為23億歐元（約新台幣821.7億元），較上一季的19億歐元（約新台幣678.6億元）成長21%。

不過，美國政府正考慮對中國實施更嚴厲的貿易限制措施，若祭出「外國直接產品規則」，企業銷往中國的產品中，若使用了美國技術生產，美政府有權阻止銷售，包括在外國生產的產品，勢必對中國科技產業造成衝擊。

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