影子船隊擴大及中國閒置油輪 彭博 : 麻六甲海峽風險增

影子船隊規模越來越大，加上中國閒置的油輪，使得麻六甲海峽更擁擠，風險日益增長。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕上週五（19日）在新加坡附近，有2艘油輪相撞起火，事件中的一艘油輪關閉追蹤器，離開碰撞起火地點，隔天在馬來西亞海岸被攔截，這艘船就是影子船隊之一。《彭博》指出，麻六甲海峽因「影子船隊」規模不斷擴大，加上中國因需求低迷有數十艘油輪閒置在此，還有原本經過的大型油輪，造成麻六甲海峽更擁擠，風險日益增長。

所謂「影子船隊（Shadow Fleet）」指的是那些不屬於傳統船隊，但在某些情况下被用於雨連送受制裁的石油和其他商品的船舶。這些船通常 關 閉海上跟踪識別系統，使用模擬的虚假船名，频繁更换船旗或船名，使得它们 的行踪難以追踪，因此被稱為「影子船隊」，這裡指替俄羅斯運送原油。

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據報導，馬來西亞附近海域是連接亞洲與世界主要石油出口國的貿易通道，長期以來，這裡是影子船隊活動中心，定期在這裡進行秘密貨物轉移，將石油從一艘船轉移到另一艘船，以掩蓋貨物來源。這些影子船舶在等待執行任務期間或需求放緩時，就在平靜的水域等待。

根據彭博彙編的數據，目前在麻六甲海峽中，大多數是超大型原油運輸船或超大型油輪（VLCC）。與此同時，在同一片水域還有為數眾多的影子船隊。

這些影子船隊幾乎沒有投保，船身結構也老化，時常將船舶上的定位追蹤系統關閉，難以追蹤。若這些影子船隊發生事故，在沒有任何保險下，幾乎沒有證據表明該船所有者的狀況，也嚴重影響清理海上漏油的程序。

目前閒置在麻六甲海峽的老油輪約30艘，全都具有影子船隊的特徵。船舶經紀人表示，目前船舶供應過剩，導致近幾週來影子船隊的貨運市場疲軟。

《彭博》指出，上個月新加坡港口發生2艘貨船輕微碰撞事故，造成十多年來最嚴重的漏油事件，而去年於麻六甲海域也發生油輪爆炸事件，幸運的是當時該油輪已卸貨完畢，正以空船穿越該海峽。

近期新加坡和馬來西亞均發布警告，Gard AS 執行長Rolf Thore Roppestad表示，每日都有影子船隊通過麻六甲海峽，發生事故頻率可能會高於市場預期。

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