台泥非洲喀麥隆新廠啟用 每噸水泥減碳40％

台泥總經理程耀輝親赴非洲喀麥隆新廠，並展示了（左）低碳鍛燒黏土，（右）可作為生質燃料。（台泥提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕台泥低碳水泥正式進軍非洲中部喀麥隆。台泥董事長張安平表示，希望藉由喀麥隆充沛的綠色能源讓這座新廠成為全世界最低碳的建材工廠，生產全球最低碳的水泥，而台泥在喀麥隆啟動的全新水泥製程技術，可以助力全球營建產業減碳，積極迎向2050淨零排放目標。

台泥指出，台泥葡萄牙子公司CIMPOR 19日在喀麥隆啟用全球第一個創新水泥製程、沒有水泥窯的水泥廠，此水泥廠大量使用低碳鍛燒黏土替代傳統水泥廠使用的高碳排熟料，也因為使用鍛燒黏土，生產水泥過程不需要高溫減少了能源使用，因此台泥喀麥隆廠生產的低碳水泥，比傳統水泥減碳達40%。

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張安平指出，台泥喀麥隆廠優先僱用當地人，上下游產業鏈預計將帶動創造10000個就業機會。

台泥喀麥隆新廠位於Kribi，由喀國總理約瑟夫、台泥總經理程耀輝、CIMPOR執行長Suat Calbiyik共同宣布啟動。

台泥表示，喀麥隆新廠具有三項特色，包括使用低碳鍛燒黏土，當地有充沛水力發電之綠電，以及使用生質燃料。 台泥目前100%持有的葡萄牙CIMPOR公司擁有鍛燒黏土生產技術deOHClay，此次在喀麥隆廠使用之主要原料即為鍛燒黏土，煅燒黏土因成份中不含碳酸鹽，故在熱處理過程中不會產生二氧化碳，只會釋放水蒸氣和一些微量排放物。喀麥隆廠也使用非洲當地的可可果殼、腰果殼作為生質燃料，取代傳統水泥廠使用的煤炭，不僅生產可以大幅減碳，溫度消耗也可減少40%。如果與傳統水泥廠相比，台泥喀麥隆鍛燒黏土水泥廠每年可減少約20萬噸二氧化碳排放，減碳量達40%。

台泥受惠今年3月完成葡萄牙CIMPOR和土耳其OYAK完成交割，截至今年6月為止已為台泥貢獻約近200億營收。其中CIMPOR 2020年進軍非洲，目前在科特迪瓦、喀麥隆設有水泥廠，在維德角積極開發火山灰替代熟料，未來將繼續在加納共和國建置第三座擁有低碳水泥生產技術的水泥廠。

台泥表示，新啟用的台泥喀麥隆廠每年將生產120萬噸水泥和40萬噸鍛燒黏土，喀麥隆總理約瑟夫表示，台泥喀麥隆鍛燒黏土新廠啟用，吻合喀國政府希望減少進口原物料依賴的「進口替代政策」，此廠在生產中大量使用當地原料，讓熟料進口減少了40-50%。

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