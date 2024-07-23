星展基金會歡慶10周年 「亞洲商業影響力大獎」即日起開放徵件

星展基金會歡慶10周年，宣布「亞洲商業影響力大獎」開放徵件。（圖由業者提供）

〔財經頻道／綜合報導〕2024年星展基金會「亞洲商業影響力大獎」自即日起至8月15日止開放申請，鼓勵為所在社區發掘變革可能性的社會企業和中小企業踴躍參與，獎勵金將支持其運用創新解決方案推動社會及環境永續，「照亮當下，點亮未來」。

星展基金會於2014年成立，今年正式屆滿10周年。成立至今已支持亞洲逾 1,200 項創新專案，並透過「亞洲商業影響力大獎」投入逾1,700萬新幣（約４億新台幣），為140家深具潛力、並提供永續解決方案的企業挹注資金，同時提供專業職能諮詢及人脈網絡等資源。在台灣，已有36家企業獲得星展基金會獎勵金，總金額超過6,000萬新台幣。

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星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，為強化既有社區支持計畫並發揮更深遠的影響力，除了投入綠色金融、實踐節能減碳，串聯銀行資源促進永續發展外，星展也承諾10年將挹注10億新幣（約240億新台幣）推動社會共融，聚焦「照亮當下，點亮未來」兩大主軸。「照亮當下」主軸專注照顧弱勢族群食物、住所等日常必要需求；「點亮未來」則結合金融本業推動數位素養和普惠金融，期望讓整體社會更加具有面對環境挑戰的韌性。

星展基金會提供獎勵金贊助和全方位支持 協助獲獎企業拓產規模及潛力

星展基金會「亞洲商業影響力大獎」開放位於星展集團六大重點市場，包括台灣、新加坡、香港、印尼、印度和中國的社會企業和中小企業提出申請，並根據以下評選標準進行評估：

§ 關注弱勢族群，符合「照亮當下，點亮未來」兩大主軸：

「照亮當下」強化糧食安全、教育、保障基本住所及確保心理健康；

「點亮未來」專注提升金融、數位素養以及普惠金融，為弱勢社群帶來積極改變

§ 由致力且承諾創造社會影響力企業的卓越領導團隊帶領，並具備相關專業知識和經驗

§ 擁有兼具明確價值主張和市場潛力的商業模式

§ 詳細規畫未來兩年內獎勵金將如何用於商業化及拓展解決方案

§ 具備可量化及可追蹤的影響力指標

透過「亞洲商業影響力大獎」，星展基金會致力為具潛力的社會企業及中小企業提供資源。獲獎企業除能贏得最高25萬新幣（約600萬新台幣）的獎勵金贊助，還可獲得星展銀行提供的金融解決方案、職能培育與專業輔導。此外，星展銀行亦將釋出生態圈資源，串聯企業夥伴、投資者和中介組織，共同加速企業業務成長與發展，進而提升營運能力、拓展新市場，深化對社會或環境的正面影響力。

2024年星展基金會「亞洲商業影響力大獎」自即日起至2024 年8月15日止開放申請，更多資訊詳見：https://go.dbs.com/461B2XL

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