對波音投下信任票！大韓航空將買至少40架廣體飛機

大韓航空將購買至少40架波音廣體飛機。波音777X示意圖。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國波音公司（Boeing）和大韓航空（Korean Air）週一（22日）宣布，大韓航空將購買至少40架波音廣體飛機，其中包含尚未通過認證的波音777X，外媒直言，這是大韓航空對陷入困境的波音，投下的信任票。

《CNBC》報導，該筆訂單是在英國法恩堡航空展（Farnborough Airshow）上宣布的，其中包含20架波音777X、20架波音787-10，大韓航空還可以額外再增加10架波音787夢幻客機（Boeing 787 Dreamliner）的訂單。

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波音777X是全世界最大的雙引擎廣體飛機，座位數約在400個左右，但受到認證審查延遲的問題，距離原先預定投入服役的時間，已經晚了5年。不過波音777X已經在7月接受美國聯邦航空總署（FAA）用於認證的飛行測試，這是一個重要的里程碑。

大韓航空執行長趙源泰在新聞發佈會上表示：「如果我沒有得到保證，我就不會下訂」，他強調，波音將渡過目前所經歷的一切，對波音充滿信心。

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