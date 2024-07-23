市場找更多降息線索 黃金跌至逾一週低點

週一（22日）黃金價格跌至一週多低點。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美元走強，週一（22日）黃金價格跌至一週多低點，同時交易員等待本週更多美國經濟數據和美國聯準會（Fed）官員評論，已掌握更明確的降息時間。

現貨黃金下跌0.2%，報每盎司2394.18美元；8月交割的黃金期話價格下跌0.1%，報每盎司2394.70美元。

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《路透》報導，大宗商品專家克里斯蒂安（Jeffrey Christian）表示：「今黃金市場平靜，因為交易者正靜候民主黨候選人變化對選舉、國家和整個世界到底有何影響。」

美國現任總統拜登，週日宣布退出連任競選，轉而支持副總統賀錦麗成為民主黨的總統候選人。

StoneX亞洲及EMEA市場分析主管奧康奈爾（Rhona O'Connell）表示，目前對於任何戰略立場來說都還台早，但若川普入主白宮，長期來看可能對黃金更有利。

他說：「從地緣政治角度來看，川普可能會引發通膨，且可能煽動地緣政治，而賀錦麗的外交政策尚未明確，因此目前有利於黃金，但從長遠來看可能不會。」

黃金市場目前關注週四將公布的美國第2季國內生產毛額（GDP）數據，及週五將公布的個人消費支出（PCE）數據。

芝商所FedWatch工具顯示，貨幣市場已充分反應Fed 9月降息25個基點的影響。

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