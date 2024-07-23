台積電有多重要？美媒：川普需要了解「這4個數字」

美媒點出了4個台灣半導體事實，告訴川普可能需要知道幾個數字，才能更了解台積電已經成為美國和全球經濟的一部分。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國前總統川普上週二（16日）表示，台灣搶了美國所有的晶片生意，台灣應該為國防向美國支付費用，讓台灣半導體成為了關注焦點，國內外各大媒體不斷報導。美國媒體分析指出，對台灣模稜兩可的矛盾態度，可能不是美國最佳的外交策略，點出了4個台灣半導體事實，告訴川普可能需要知道幾個數字，才能更了解台積電已經成為美國和全球經濟的一部分。

《巴隆週刊》（Barron's）報導，首先是「7000億美元」，川普接受彭博商業周刊專訪後，那斯達克指綜合指數上週三（17日）重挫2.8%。包含台積電和美股「科技七雄」（蘋果、亞馬遜、Alphabet、Meta、微軟、輝達、特斯拉）在內的大型晶片股下跌，市值一夕間共蒸發約7000億美元。

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這顯示市場認為，台積電不只是一個晶圓代工廠，更是美國最大、最重要企業關鍵零組件的關鍵供應商。

第2點是「92%」。根據美國半導體行業協會（SIA）數據，台積電製造全球92%的先進半導體，剩下的8%則由南韓製造。美國想要再次在國內製造先進晶片，但還需要一段時間，美國的目標是在2030年前，20%的先進晶片為美國本土製造。

第3點是「33%」。台積電生產的所有晶片，都供應給那些沒有自己製造晶片的半導體業者。對輝達、超微半導體、博通和高通來說，台積電是一大型供應商。這4家企業用在製造晶片的費用中，約3分之1給了台積電，單一供應商占比如此高的現象並不尋常，但也再次顯示台積電的重要性。

第4點是「45%」。輝達和其他企業向台積電買晶片後，又轉賣給其他業者。微軟、Meta、Alphabet、亞馬遜和特斯拉貢獻了輝達約45%的銷售額。蘋果雖然目前沒有向輝達買大量晶片，但蘋果占高通銷售額的約27%，以及博通銷售額中的約17%。

因此理論上，沒有台積電就沒有iPhone、AI伺服器和其他人們依賴的電子產品。

也因為如此，《巴隆週刊》的記者Tae Kim把台積電營運受阻的真正風險，稱為「全球大蕭條」（Global Depression）。

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