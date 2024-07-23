科技股狂洩！大摩建議AI熱潮獲利了結、轉進「這類股」

大摩策略師把包括台積電在內的AI晶片股從關注名單移出。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕摩根士丹利策略師建議投資人，可從人工智慧（AI）熱潮中獲利了結後，亞洲科技股正面臨自疫情早期以來最嚴重的拋售。大摩傾向於在美國聯準會首次降息之前，轉向消費必需品類股，並將亞洲和新興市場科技股的評級下調至「中性」（equal-weight），同時將台積電等關鍵的AI晶片類股，從關注名單中刪除。

《彭博》報導，自上週開始，投資人懷疑原先炙手可熱的AI交易題材能否持續下去，再加上擔心美國可能收緊對中國的銷售限制，導致股市暴跌，而本週初的交易突顯出市場尚未緩和焦慮。彭博亞太半導體指數週一（22日）盤中一度重挫3%。

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在由摩根士丹利策略師加納（Jonathan Garner）領銜的報告指出：「現在是時候離場觀望了，科技股看起來超買且價格昂貴。」，報告並稱：「我們注意到，從歷史上看，亞洲市場領導地位的變化發生在聯準會首次降息之前。」

大摩策略師將對亞洲和新興市場科技股的看法調降至「中性」，同時把包括台積電在內的AI晶片股從關注名單移出。除了台積電，大摩移除的其他個股還包含南韓的SK海力士（ SK Hynix），以及日本的東京威力科創（Tokyo Electron ）。

報導指出，這是大摩自2022年10月將科技股評級上調至增持以來，首次下調科技股評級。

但這並非代表大摩完全放棄了科技股，策略師指出，即將到來的AI智慧型手機週期，是值得關注的關鍵點。大摩同時將南韓三星電子（ Samsung Electronics ）和台灣的iPhone組裝商鴻海，列入他們的關注名單。

Shawn Kim和Charlie Chan等分析師在另一份報告中稱：「我們現在並不是在說『週期結束』，但在所有人都關注短缺和談論新的AI典範題材之際，重要的是，別忽略半導體市場常態的週期性本質。」

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