在中國看不到未來...中國中產人士曝逃往美國心聲

近幾年來，成千上萬的中國中產階級人士跋涉數千公里，到達美國南部邊境，希望入境美國。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國房地產崩盤和股市大跌，衝擊中產階層家庭的財富，近幾年來，成千上萬的中國中產階級人士跋涉數千公里，到達美國南部邊境，希望入境美國。《半島電視台》報導，受訪者表示：「自由不是免費的」、「這個國家（中國）的政治和經濟一片黑暗」、「我必須離開那裡（中國）」。

去年，中國商人李小三（音譯）帶著十幾歲的兒子想方設法穿越中美洲，行程5000公里（3107英里），到達美國。在哥倫比亞，他們被持槍搶劫，所有貴重物品被搶。在巴拿馬，他們穿越險惡的叢林和沼澤，在墨西哥經歷了長達12小時的危險海上航行，李小三告訴兒子：「自由不是免費的。」

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《半島電視台》報導，近幾年來，成千上萬的中國中產階級人士穿越美洲，跋涉數千公里，到達美國南部邊境，希望入境美國。但根據數據，2023年非法越過美國南部邊境被捕的逾3.7萬名。

李小三受訪指出：「這個國家（中國）的政治和經濟一片黑暗。」、「生活在那裡沒有任何希望，那還有意義嗎？」

李小三在中國河南出生，大學畢業自己創業開設公司致富，成為擁有多套房產的中產階級，但疫情來襲，他的生活發生翻天覆地的變化，清零政策導致他的生意一落千丈，且李小三直言不諱的性格也被中國警察盯上，在2022年的1次審訊中，讓他決心要離開中國。

中國房地產崩盤和股市大跌，衝擊中產階層家庭的財富，自中國取消清零政策以來，備受期待的經濟復甦並未獲得動力，雖然2023年中國經濟成長5.3%，但由於房地產市場和債務等結構性問題，對成長乏力的擔憂仍存在。

同時，中共政府對人們生活各個層面的控制不斷加強，從限制網路言論到媒體審查，引發民眾不滿。很多人對中國前景失去信心，紛紛尋找退路。

對中產階級來說，離開在中國擁有的工作、房產、親友、人脈等，需要很大的決心。抵達美國後，李小三說：「我在美國一無所有，但是我在美國能享受言論自由，我也不用怕警察敲我的門。」

美國政府數據顯示，2024財年期間截至今年5月，在美墨西南邊境和美加邊境入境口岸，共發現近5萬6000名中國移民，超過截至去年10月的整個2023財年的5萬2700人。

對中國中產階級來說，移民美國的選擇有限。更富裕的中國人可以選擇投資移民，但那些不那麼富裕的人很難獲得美國簽證。2023年，中國公民申請美國旅遊和商務簽證的拒簽率為27%，高於疫情前。因此一些中產階級人士選擇走線進入美國。

2023年，厄瓜多已成為數萬名打算前往美墨邊境的中國公民的重要中轉站。2023年約有2.4萬中國公民入境厄瓜多，比前5年平均增加了1倍，且近80%的中國人是有高技能的專業人士。

不過厄瓜多6月18日宣布暫停與北京達成的一項協議（該協議曾為前往這個南美國家的中國公民免簽），理由是非法移民人數「令人擔憂」地增加。但分析認為，新的替代路線很快就會找到，雖然成本可能會增加，未來中國人仍會不斷走線來美。

「半島電視台」還報導了另1名中國走線人士王文森（Vincent Wang）的例子，他正在墨西哥等待庇護預約進入美國。

和李小三一樣，王文森曾在中國大理經營酒店，清零封控毀掉他的生意。解封後中國經濟萎靡不振，王先生的生意沒有起色。

王文森說：「說實話，我知道美國並不是天堂，但我知道地獄在哪裡。」他還說：「我必須離開那裡（中國）。」

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