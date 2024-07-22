東生華與陽明交大簽MOU 聚焦人才培育及精準藥物開發

東生華與陽明交大簽MOU。圖右起：東生華製藥總經理楊思源、董事長林全、國立陽明交通大學校長林奇宏、醫學院院長王署君。（東生華提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內藥廠東生華（8432）與國立陽明交通大學醫學院（簡稱陽明交大），今（22）日簽署為期五年的產學合作備忘錄（MOU）。此次合作聚焦「人才培育」及「精準藥物開發」兩大重點，透過早期驗證特定靶點新功能及AI篩選藥物，以提高新藥開發成功率，縮短上市時程並降低成本。

東生華董事長林全強調，「生醫產業特色是研發耗時長，但產品生命週期也長，因此優秀人才培育是推動產業創新的關鍵之一。我們希望藉由陽明交大豐沛的研究底蘊搭配AI精準藥物開發，加上東生華的商品能力，共同為高齡化社會人民健康福祉盡一份心力，為台灣醫療產學合作樹立新典範。」

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東生華長期深耕心血管疾病領域，並在腸胃科、眼科及中樞神經用藥等領域擁有優秀的自製國產新藥。該公司以利基型藥品深耕台灣市場，同時積極佈局海外。陽明交大則結合生物醫學及電子通訊兩大領域優勢，在生物技術與藥物研發方面擁有多項專利，並在心血管、糖尿病、腎臟等慢性疾病領域有深入研究。

此次MOU整合雙方優勢，將強化生物技術與藥物研發合作，尤其聚焦於血管病變、器官保護及抗老化等領域。通過早期驗證特定靶點新功能、專利申請及AI篩選藥物，雙方致力於滿足臨床上尚未被滿足的需求，同時提高新藥開發效率。

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