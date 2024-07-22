工廠半夜12點開工！核醫藥廠吉晟生技預計7/25登錄興櫃

核醫藥廠吉晟生技預計7月25日以28元參考價登錄興櫃。圖左為吉晟董事長楊朝堂、圖右為總經理林亮光。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕什麼樣的公司半夜12點開工生產、中午12點前工廠就收工了?國內從事核子醫學的藥廠-吉晟生技，將是第一家進入台灣資本市場的專業核子醫學藥品公司，預計7月25日登錄興櫃，參考價為28元。

吉晟總經理林亮光表示，由於核醫藥品具有半衰期，當天生產要當天用，因此要配合醫院開門時間，早早就把藥品送到醫院，以配合病患治療時間，所以吉晟的工廠是半夜12點開工，清晨5點要開始配送藥品到中南部的醫院，而且要有自己的車隊，核醫藥品無法委託貨運公司運送，並有特別的鎢罐裝置核醫藥物，每個鎢罐重達6-7公斤。

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林亮光說，目前吉晟旗下有四種產品上市，在新北市的舊廠生產，產能滿載中，四個產品分別是氟去氧葡萄糖注射劑（FDG）、腦部正子斷層掃描造影顯影劑、【氟-18】氟化鈉注射劑（NaF）、碘化鈉膠囊，貢獻去年營收1.18億元，毛利率逾50%，稅後盈餘900多萬元，每股稅後盈餘0.31元，並首度配發現金股利。

目前台灣僅有兩家核醫藥廠，一家由美商投資，市占率約6成、吉晟僅4成，林亮光表示，由於競爭對手的廠房較新，較吉晟有生產優勢，因此吉晟已計畫在苗栗興建新廠，預計投資5億元，在2026年年底取得商轉資格，總產能將是舊廠的8倍之多。

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