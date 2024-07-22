機械、金屬等6月接單翻正 經部：自動化設備投資需求上升

隨景氣復甦，廠商對自動化設備投資意願有回升跡象。（示意圖，彭博）

〔記者廖家寧／台北報導〕外銷訂單中的機械與基本金屬等傳產在6月翻正，是否意味著業者對設備投資的態度不如之前保守？經濟部統計處長黃于玲表示，的確是有看到這樣的現象，主要是景氣緩步復甦，自動化設備以及光學檢測與量測設備的需求擴增，加上半導體設備接單續增，有帶動機械等相關貨品的效果。

經濟部統計處今公布6月外銷訂單表現，6月訂單金額455.6億美元，月減6.8%、年增3.1%。黃于玲指出，由於筆電、手機等貨品的需求相對疲弱，加上廠商反映客戶在5月有提前拉貨的情形，導致6月接單表現不如預期。

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按貨品別觀察，資通訊、電子產品兩大接單主力略顯遜色，資訊通信產品年增3.6%、電子產品年增6.3%，雖持續成長，但力道不如上月強勁。

黃于玲指出，資訊通信產品受惠人工智慧（AI）及雲端產業需求暢旺，伺服器訂單仍續增，但手機接單呈年減，抵銷部分增幅，電子產品則是IC設計接單減少，抵銷部分增幅。

光學器材年增5.8%，主因各國對半導體產業投資擴增，帶動光學檢測及量測設備的需求，加上背光模組及光學鏡頭接單成長。

傳產方面，機械年增3.4%、基本金屬年增2.5%，兩貨品皆在6月翻紅，是否意味著業者對設備投資的需求正在回溫？

對此，黃于玲表示，除光學器材中的光學檢測及量測設備的需求上升外，機械貨品方面，業者對自動化設備的需求也隨景氣復甦而回升，加上半導體設備接單續呈成長態勢，整體而言，在全球各國對半導體產業持續擴增的情況下，並隨著景氣緩步復甦的步調，的確有帶動相關貨品訂單的效果。

塑橡膠年增2.7%，主因原料上漲推升產品售價，加上客戶回補庫存；化學品年增9.5%，主因國際油價上漲，推升石化產品售價。

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