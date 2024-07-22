推廣在地2萬店家 美國運通第8年舉辦「在地好店」回饋

美國運通第8年舉辦「在地好店」回饋（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為支持本地商家的發展，美國運通自2017年推出「在地好店」活動後，今年繼續串聯全台各商圈、逾2萬家在地好店參與活動，涵蓋餐飲與零售消費等領域，除了本地的卡會員，國際卡會員來台旅遊也可獲優惠折扣，藉此推廣台灣的優質品牌。

台灣美國運通董事長暨總經理郭豐賓表示，「在地好店」第8年在台灣登場，透過這個活動，除了支持本地商家的發展，也為卡會員提供實質回饋。

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「在地好店」活動涵蓋餐飲與零售消費等各個領域，且有許多是國際知名店家與品牌，除了本地的卡會員，國際卡會員來台旅遊時也可獲得優惠折扣，希望藉此可將更多優質的台灣品牌，推廣給來自世界各地的消費者，展示台灣獨特的文化和創新能力。

今年提供的優惠，例如即日起至2024年10月15日止，指定商店消費單筆簽單金額滿888可獲88元刷卡金回饋，最高可獲3次回饋。特選好店消費單筆簽單金額滿888可回饋188元刷卡金，最高可獲3次回饋。針對精選在地好店，即日起至2024年10月15日，則有限時滿額現折與最高10%刷卡金回饋。

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