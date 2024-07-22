凱米颱風來襲 職安署籲企業加強防災以避免發生職災

凱米颱風將襲台，勞動部職安署提醒企業，應加強防災措施以避免發生職災。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱米颱風北上接近台灣，勞動部職安署提醒事業單位、廠場及工地，在颱風來襲前應加強各項防災措施；食品外送員則需留意交通安全，雇主更應提供「安全衛生防護措施」，並確認投保強制險、意外險，以避免勞工發生職業災害。

職安署指出，依據往年經驗，颱風陸上或海上警報期間，強風豪雨易造成河川溪水暴漲、邊坡土石滑落或發生土石流等危害，營造工地則易造成施工架、塔吊、圍籬等傾倒或物體飛落等危害，影響勞工及社會大眾安全；此外，在修繕或復原廠場、房舍時，也常發生勞工墜落、物體飛落、倒塌崩塌、感電及溺水等危害。

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職安署提醒，颱風前後作業應針對「屋頂作業」、「有物體飛落、倒崩塌等危害之建築、構造物及廣告招牌」、「邊坡擋土及開挖等工程」、「使用工地塔吊作業」、「鄰水、水上作業或有發生土石流之虞地區作業」及「颱風後作業前檢查」等項目作為加強的重點。

特別是颱風期間的食品外送員交通安全，職安署重申，在地方政府宣布停止上班期間，就應停止從事食品外送作業，雇主更應採取「安全衛生防護措施」，並確認已投保強制險、人員意外險等相關保險。

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