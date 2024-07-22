台股重挫創史上第8大跌點 證交所曝原因！

台股22日創史上第8大跌點。（資料照，記者王孟倫攝）

〔即時新聞／綜合報導〕台股今天大跌612.27點，創史上第8大跌點，收22256.99點。證券交易所表示，這是受到資安危機及美國大選影響，亞洲主要市場同時段多數亦同步下挫，未來將密切關注相關國際事件對台股市場影響程度，必要時會採取穩定市場措施。

綜合媒體報導，證交所表示，近年台灣資本市場與國際連結程度與日俱增，當國際出現重大事件，台股多會與全球市場連動。此次台股重挫，主要是因為美國總統候選人川普的貿易保護主張，加上微軟資安供應商CrowdStrike上週四（18日）爆發資安漏洞導致全球IT大故障，引發市場恐慌，像美股四大指數上週五（19日）就全數走跌。此外，美國現任總統拜登宣布放棄連任，退出今年美國總統大選，政經局勢的不確定性也添增資本市場變數。

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證交所指出，觀察國內情勢，國發會景氣燈號今年4月及5月皆為黃紅燈，顯示產業景氣持續回溫，各主要預測機構也都認為2024年國內經濟成長率可望超過3%，我國總體經濟表現亦佳。另外，6月份全體上市公司營收總計3兆3981億元，相比去年同期成長約11.83%，累計營收19兆2097億元，也比去年同期成長10.43%。

證交所表示，將密切注意相關國際事件對台股市場之影響，倘若股市發生非理性連續下跌，必要時會配合主管機關採取各種穩定市場的措施。

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