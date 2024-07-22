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00900撿便宜自救！大買5金釵 兆豐金最猛強勢走揚

2024/07/22 16:26

00900穩軍心！大買5金釵，兆豐金最猛強勢走揚（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股在台積電領殺下，終場指數爆跌612點，創史上第8大跌點，不過，投信則逆勢大買92.24億元，其中又以00900成分股最受投信青睞，前10大買超，就佔了8檔，而8檔新兵中，金融最吸金，佔了5檔，在5金釵中又以兆豐金表現最突出，終場逆勢上漲0.47%，收42.45元，成交量2.64萬張。

趁台股大跌，正值換股期的00900進場撿便宜，狂買新增成分股，投信今前10大買超中，除了聯電與宏碁非新增成分股外，其餘8檔皆是新寵。

至於投信今買超前10大個股，依序為台新金（2887）1萬1784張、華南金（2880）1萬1746張、兆豐金（2886）9673張、玉山金（2884）9441張、聯電（2303）7835張、統一（1216）6891張、上海商銀（5876）5286張、大聯大（3702）5047張、宏碁（2353）4778張、遠東新（1402）4718張。

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