00940爆量重挫2%跌破發行價！網友：讓他們看看熊熊幫的怒吼（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕00940在連續27個交易日站穩在發行價10元之上，今（22日）不敵台股盤中爆跌逾700點，股價開盤就跌破發行價，盤中觸及9.71元，跌2.9%，終場收9.8元，跌2%，成交量爆出26.36萬張。

隨著00940開盤就跌破發行價，有網友在自救會上貼文，《重大消息》940（韭是你）自救會強勢回歸！也有網有貼：熊熊幫怕什麼，最多也就是重回9.26元而已，讓他們看看熊熊幫的怒吼。

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另有網有貼文：如果當時3月沒有預購100張，而是搻去買雲豹，那該多好；遭到網友嘲，如果當初台積電50元，來去貸款1000萬買台積就好了～如果能夠早知道，你已經億萬，不止00940，連雲豹都看不在眼裡了；如果我知道樂透6個號碼多好，只要花50塊。

台股上週五（19日）重挫529.21點，收在22869.26點，短短3個交易日狂瀉1127.99點，受小資族關注的元大台灣價值高息ETF（00940），週五被外資賣出1萬9956張，收盤下跌1.28%，跌回發行價10元，有網友就在臉書社團「00940自救會」直呼：宣布00940自救會回歸！

週一（22日）台股在台積電（2330）領軍下殺，在電金傳齊砍下，指數開低走低，而擁有近92萬股民的00940股價開盤就直接摜破發行價，以9.99元開出，隨著台股盤中爆跌逾700點，股價也一度觸及9.71元，大跌近3%，終場收9.8元，跌2%，成交量26.36萬張，時隔27個交易日，股價再度失守發行價。

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