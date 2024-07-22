名師解盤》黃文清：正乖離過大、拜登退選 指數放量下挫

台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）

台新投顧副總經理黃文清

台股持續大跌，修正這一波正乖離過大的走勢，早盤傳出拜登退選的一個消息，也使得整個美國總統大選局勢看起來有明顯的變化。自從川普中槍這個事件開始發生之後，實際上市場也開始往川普當選這條路來走。一方面因為川普的言論，使得台股這邊的一個波動開始加劇，當然另一方面，拜登這件事情，也使得市場傾向川普當選機率非常非常高，所以使得科技類股這邊的一個表現確實相對比較弱。

不過，從過去的歷史經驗，實際上政治的紛擾都是短期的影響，我們也不認為之後所謂的經濟局面會如此的悲觀，最主要是因為他還是會有一些政策協商的過程。第一時間當然不確定因素增加，大家會擔心，但實際上，一方面又要等選舉過後，才可以了解到其實還是會有一些協商的過程，不用過度對美國總統大選之後的一個政策擔心。

請繼續往下閱讀...

我們是覺得金融市場的表現，其實第一時間都已經反映在這階段了，後續只要政府這邊能夠有所協商，積極的回應，我想對於接下來的一個局面，應該還是在可控的範圍之內，不用過度的擔心。

那當然，回到檯面上這一波AI的族群，其實修正的速度相當的快，伴隨著接下來陸續要公布的財報跟法說的內容，我們還是覺得正面的思考跟影響是比較大的，也就是說當股市回檔到這個階段，實際上AI的族群只要它未來「真」AI有機會營收獲利成長，而在低點過程當中，看到這些正面的訊息，應該有機會止穩回升。換句話說，一方面AI的族群慢慢有機會在短線止穩；另一方面，再加上9月份蘋果新機的效應，這波行情還是有機會開始，從短線的止穩，到築底，到中期的回升。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法