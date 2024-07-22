國泰金：近4成民眾預期下半年台股指數跌破2萬點

國泰金最新的調查顯示，有近4成民眾預期今年下半年台股指數低點可能跌破2萬點。（圖由國泰金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕根據最新的調查顯示，雖然民眾對於台股的樂觀指數和風險偏好指數創逾14年以來新高，但有近4成民眾預期今年下半年台股指數低點可能跌破2萬點。

國泰金控今公布2024年7月國民經濟信心調查結果，景氣現況樂觀指數自6月的16走高至21.1，展望樂觀指數同步自9.3增加至12，民眾對未來景氣的樂觀預期為2024年3月以來新高。

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而大額消費意願指數自6月的14.5增至14.8，耐久財消費意願指數則自-5.4微幅下降至-5.7，其中大額消費意願為2024年3月以來高點。近期政府政策轉變令買賣房意願連兩月呈現分歧，買房意願自-38.4下降至-41.1，賣房意願指數則自6.7上揚至11.7。

本月調查結果顯示，民眾對於2024年台灣經濟成長率的平均預期值落在3.11%，60%的民眾認為2024年經濟成長率會在3%以上；而民眾對於2024年平均通膨預期值落在2.59%，有88% 的民眾認為2024年通貨膨脹率會高於2%。

國泰金表示，整體而言，民眾對於今年的經濟成長率及通膨預期同步向上，但相較於主計總處今年6月預估台灣2024年經濟成長率3.94%，通貨膨脹率2.07%，民眾對於2024年的經濟成長較保守，而對於通膨預期相對較高。

國泰金指出，調查期間主要地區經濟數據令市場對主要央行降息預期分歧，然科技類股及國際股市多呈區間震盪偏升格局。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數自6月的24.5走升至29.7，而風險偏好指數自23.3上揚至24.9，創2010年3月調查啟動以來的歷史新高。

針對民眾對下半年台股高點預期，調查結果顯示：31.2%的民眾認為台股指數下半年高點將介於2萬4000至2萬5000點區間，24.3%的民眾認為高點落在2萬3000至2萬4000點區間，11.9%則預期高點會超過2萬5000點。綜合前述，合計有43.1%民眾認為4下半年台股加權指數高點會在2萬4000點以上。

針對民眾對下半年台股低點預期，28.7%預期下半年台股低點會落在2萬至2萬1000點區間，也有高達22.4%民眾預期低點會介於1萬9000至2萬點區間，17.5%民眾則預期低點落在1萬8000點下方。

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