傳中國經銷商坐地起價拒交車 BMW回應了

BMW退出中國價格戰，經銷毀約拒交車。（示意圖，美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國汽車市場陷入嚴重削價競爭，德國豪車品牌BMW日前毅然宣布退出價格戰後，近日傳出BMW中國多地的經銷「4S中心」（新車銷售、零配件、售後服務、訊息回饋中心）出現「不加價不交車」的情況，消息一出，引發外界關注。對此，BMW中國做出回應，稱內部進行初步調查，涉及的案例均是個案，正積極與相關經銷商溝通，並敦促經銷商遵守相關法律法規和合約約定，維護消費者權益。

綜合媒體報導，近日中國多地消費者紛紛投訴遭遇「霸王條款」，稱自己之前定的BMW汽車被4S中心拒絕交付，銷售人員臨時要求加價才能提車，或者索性以各種理由拒絕交車，涉及地區包括重慶、鄭州、深圳、蘇州、東莞等。

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對於4S中心的行為，有BMW業務透露，「下半年全國各地BMW經銷商的車源被大幅取消，原廠回收了很多車，所以下半年車源會非常緊張。這也是為什麼從6月底開始，各地4S中心出現拒絕交車、加價取車的情況。」

消息一出，引發外界關注。BMW中國今（22日）做出回應，稱公司已注意到相關報導，並在內部進行初步調查，涉及的案例均是個案，且每一個案例具體情況不盡相同，目前公司正積極與相關經銷商溝通，敦促經銷商遵守相關法律法規和合約約定，維護消費者權益。

BMW 19日股價收在89.48歐元，跌幅2.01%。

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