焦點股》鴻海：帶量下殺 市場傳言掀波瀾

截至中午12時40分股價暫報192.5元，跌幅5.64%，成交量逾13萬張。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今天受到大盤影響，加上市場對於GB200散熱系統測試情況出現雜音，頻傳出貨時程可能有所延遲，儘管鴻海重申出貨計畫並無改變，不過仍擋不住股價帶量下殺，截至中午12時40分股價暫報192.5元，跌幅5.64%，成交量逾13萬張。

市場上週盛傳輝達（NVIDIA）GB200伺服器當中的雙圖形處理器（GPU）加上單個中央處理器（CPU）機種發生過熱問題，所搭配的液冷解決方案也發生「漏液」情況，因此衝擊到代工廠的出貨時程，不過，相關業者皆已表明按原訂時程出貨。

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產業人士認為，由於大盤近期受到美國總統大選影響，不排除市場資金「找藉口殺出」，整體AI伺服器代工鏈長期營運仍然看佳，推測將從下半年起逐漸反映出實際營運成果，值得一提的是，如今代工廠除了AI伺服器，似乎已經開始缺乏其他題材，基本面可能成為支撐股價表現的關鍵因素。

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