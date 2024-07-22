焦點股》鴻海：遇水患？爆跌逾6％陷190元保衛戰

鴻海遇水患？爆跌逾6%陷190元保衛戰（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場傳出內建輝達（NVIDIA）GB200晶片的AI伺服器，出貨前夕傳機櫃發生漏水，且主板有過熱情形，GB200伺服器出貨時程恐延遲，受此衝擊，鴻海（2317）不僅摜破200元，盤中下探191元，朝季線189元測試，跌幅達6.37%。

鴻海今以203元開出，開盤小跌1元，不過，隨著台股開低走低，盤中爆跌逾700點，陷22100點保衛戰，加上傳出GB200 AI伺服器，出貨前夕傳機櫃發生漏水等消息衝擊，股價在賣單釋出，摜破200元關卡，盤中觸及191元，朝季線189元測試，跌幅達6.37%，不過，隨著大盤跌勢收斂，股價未再進一步下探，截至11點46分，報192.5元，跌5.64%，成交量11.95萬張。

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產業人士表示，鴻海是GB200伺服器關鍵零組件主要供應商，目前出貨進度並未延遲，按照規劃第3季起逐步出貨。

市場人士評估，鴻海是GB200 NVL72伺服器主板和switch board主要供應商之一，預估占GB200伺服器主板供應比重達50%，鴻海也是GB200伺服器晶片模組獨家供應商，也是大部分交換器閘（switch tray）供應商。

工業富聯評估，今年AI業績占工業富聯雲端運算總營收比重可到40%，AI伺服器占全球市占率可到40%。

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