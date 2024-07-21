中東矽谷有危機？創投示警：以色列科技地位面臨風險

以色列有中東矽谷美譽，以高科技產業掛帥。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕以色列最大創投Viola Group 創辦人多夫拉特（Shlomo Dovrat）表示，以色列正陷入一場從法律改革開始的安全危機，科技地位面臨風險，他還對以色列的優勢是否支持AI發展表示懷疑。

綜合以媒報導，多夫拉特日前在一場經濟論壇上表示，以色列正陷入一場從法律改革開始的安全危機，非凡的經濟韌性出現風險，如果我們不清醒過來並果斷採取行動，可能會陷入失去的十年，類似贖罪日戰爭之後，情況更嚴重，因為社會更分裂。

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多夫拉特說，「市場向我們表明，我們沒有走在正確的方向上，而且他們不太相信我們」。他還說，以色列早已不再是新創國家，因為目前的宏觀經濟影響遠遠超出了新創企業的範疇。

多夫拉特解釋，高科技面臨最重要挑戰是如何保持AI的相對優勢，這是史無前例的，至少在過去50年裡沒有見過這樣的現象，所有行業都將因AI而發生巨大變化，而「我們在人力資本部分面臨著巨大挑戰」。

他直言，以色列在全球科技領域的地位正面臨風險，劍橋大學關於AI的學術文章數量，已經比以色列所有學術機構發表的論文還要多。世界各地對高科技的投資正在復甦，以色列卻未能跟上網路安全、互聯網和金融科技等領域。

他提及，為了在AI領域取得成功，以色列需要科學基礎設施，不幸的是，以色列在科學研究上的支出很少，在這一領域前100 名大學中，以色列沒有一所上榜，「以色列的優勢是否支持AI發展，我對此表示懷疑」。

那麼以色列該做什麼？多夫拉特說，以色列需要穩定安全局勢，舉行選舉，選出新政府，恢復公民對國家的信心。

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