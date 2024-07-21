宣布參選北大校友會理事長 經長郭智輝：再忙也會全程參與

經濟部長郭智輝（左）宣布參選台北大學校友會理事長。（記者廖家寧翻攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝宣布參選台北大學校友會理事長，並強調即使肩負經濟部長的重擔，但也會全程投入理事會的重要會議事務。

郭智輝表示，他是企管系系友會創會理事長，這是出來參選台北大學校友會理事長的工作，不是戀棧這理事長職位，也非沽名釣譽，是為台北大學更好，校友會更好。

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郭智輝強調，「我會全程投入！大家都說我當經濟部長沒有時間！時間都有，是看我如何安排！」

郭智輝表示，再忙也會參與台北大學所有理事會和有關的重要會議，也會組一個堅強團隊來為大家做服務。

郭智輝表示，有感近年台北大學在國際大學排名不盡理想，將複製舉辦《崇越論文大賞》16年的經驗及成就，資助母校優秀教師及研究生，在具代表性的國際期刊發表研究成果，鼓勵學術研究風氣，提升母校排名。

郭智輝表示，雖然政治上有顏色之分，但校友總會沒有顏色，只有熱忱服務的心。只要是中興法商、台北大學的校友，都是北大一家人。

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