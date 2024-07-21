台股週跌逾千點、亞股倒數第2 投顧：政治影響一時

台股上週跌逾1千點，展望後市，投顧建議可逢低買進，畢竟政治影響是一時 （記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股上週大盤出現跳水跌勢，一週重挫1047.67點，跌幅4.38％、是亞股表現第二慘（最後一名是香港）！投顧業者表示，「政治影響是一時」（指川普近日發言），終將回歸基本面，建議投資人「可逢低買進」。

根據統計，上週亞股表現由高至低，依序為馬來西亞漲1.07%、中國上海漲0.37%、印度股市漲0.11%、新加坡跌1.44%、越南跌1.25%、韓國跌2.15%及日本跌2.78%、台灣下跌4.38%及香港跌4.79%。

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為何台股上週驟跌？永豐投顧表示，下挫主要原因為川普接受彭博商業週刊專訪，稱台灣搶走美國晶片生意及台灣應向美國付保護費，此文一出市場大驚失色。

加上後續拜登要求日本及荷蘭半導體廠商加強限制與中國的晶片貿易，若東京威力科創和ASML等持續讓中國取得先進晶片，美方將考慮動用最嚴格貿易措施「外國直接產品規則」，此言一出，AI領頭羊nVidia及台積電ADR分別跳水6.62%及7.98%。

即使Fed官員談話偏向「鴿派」，認為無須等到膨降至2%才開始降息、台積電公布第二季及第三季業績展望優於預期，也難敵擋外資無情賣壓。

永豐投顧指出，今年以來大盤走勢呈現「大漲小回」態勢，每次回落至季線或月線，都是買點所在，近期雖然受美國政治人物言論影響而下挫，但政治性的影響是一時的。

以川普執政時股價表現來看，每次公布中國產品關稅清單，股市都重挫，但長線來看股市依舊向上，故股市最終還是反應基本面。

因此，永豐投顧建議，近期已修正的台積電及部分AI股如散熱或高速傳輸族群已跌至季線位置，都是好的買點，預估本週指數區間2萬2600點至2萬3300點。

根據統計，今年以來截至上週五（19日）為止，全球股市表現最佳前五名，依序為阿根廷 68.77%、委內瑞拉49.70%、土耳其 49.34%、台灣加權27.54%及費城半導體26.15%。

也就是說，儘管近日台股驟跌，但「今年以來」，大盤指數仍位居全球第四，在亞洲則排名第一、續登寶座。

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