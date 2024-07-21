腫枝病毒肆虐！全球第2可可生產國迦納 產量銳減僅剩一半

世界第二的可可生產國迦納，可可樹受腫枝病毒影響，預計這季產量僅剩同期一半。示意圖。（路透）

首次上稿 7-20 23:45

更新時間 7-21 05:44

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕世界第二的可可生產國迦納，其中主要種植區的可可樹，81%都受腫枝病毒（swollen shoot virus）感染，全國總種植面積的25.7％也受到影響，預計這季產量僅剩過去的一半多一點。

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根據《路透》報導，據國際可可組織（ICCO）表示，世界第二大的可可生產國迦納，其中一個主要種植區的的可可樹，有81％都受到腫枝病毒感染。

據報導，迦納西北部地區的面積為41萬229公頃，被感染面積達到33萬456公頃，迦納可可產業監管機構的執行官艾杜（Joseph Aidoo）表示「全國有50萬公頃的種植面積遭感染，相當於迦納總種植面積的25.7%」。

此外艾杜說，有10萬公頃的土地因樹木老化而無法種植，另外10萬公頃因腫枝病毒而不能種植的土地，重新種植樹木後，需要2到4年才能成熟並長出可可豆。

國際可可組織表示，腫枝病毒也已經在象牙海岸蔓延，而過去迦納每年能生產80萬噸的可可，但受到病毒和氣候變遷等影響，預計本季產出的量只剩過去的一半多一點。

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