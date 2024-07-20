全面禁售逆轉？美國參議院刪除大疆無人機相關條例

美國參議院刪除《國防授權法案》中的禁止大疆無人機在美國市場販售條例。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國眾議院6月中旬批准了《國防授權法案》，其中就包含了禁止中國無人機製造商大疆在美國通訊網絡上使用的相關條例，不過，近日美國參議院決定，將此條例排除在該法案中，這也意味大疆無人機將不會被禁止進入美國市場。

外媒報導，美國參議院近日在《國防授權法案》中刪除對中國無人機大疆的禁止條例，外界認為，最大的原因可能是來自政府部門的反對聲浪，凸顯大疆無人機在美國市場具有難以替代的地位。

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美國眾議院當時批准禁止大疆無人機在美國市場販售，是因為擔憂其會竊取美國人的隱私和數據，並監視美國的基礎設施，但該法案隨即引來不少反彈聲浪，如加州消防隊長協會、執法無人機協會、機載公共安全協會和其他美國公共安全團體，他們認為，此禁令無視美國公共安全機構對大疆無人機的硬性需求，因此，美國參議院不得不移除《國防授權法案》中針對大疆的禁令。

報導指出，在性能和價格上，美國市場上的替代品無法與大疆無人機媲美，這也是禁令鬆動的一個重要原因，據了解，美國品牌Skydio 2 +無人機價格約1099美元（約台幣3.6萬），而DJI Mini 3只需要349美元（約台幣1.14萬）；在專業級無人機領域，Parrot Anafi USA約為7000美元（約台幣22.9萬），而DJI Inspire 2只需要3299美元（約台幣10.8萬）。

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