LTN經濟通》經濟晴雨表？全球爭搶此金屬

全球銅礦供需失衡，價格持續上漲。（彭博）

EV、再生能源和人工智慧 大量需用銅

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕

隨著全球電動車、再生能源設施和人工智慧等大量使用銅的新產業快速發展，銅的國際價持續創新高，不少觀點稱銅將成為「新的石油」，未來甚至將發展成全球各國在戰略資源的爭奪戰，不過，近來因為產量不足，加上需求復甦，銅的國際價格在5月20日一度達到1萬1100美元左右，是2022年3月以來再次創出的新高。

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銅作為基礎金屬中的重要組成部份，也一直被是為經濟前景晴雨表，據了解，2023年的銅價受到市場風險心理和美國聯準會政策的影響，呈現高開低走的趨勢，不過，2024年市場對降息的預期和中國政府提出多項振興經濟的利多政策，加上消費性電子庫存回補以及AI都需要大量用電，因此銅價大幅反彈。

另外，銅的開採成本因為環保法規要求嚴格，銅的地板價也有望墊高，受到各界的關注，事實上，全球對銅的需求增加與經濟和產業結構的變化有關，其一是向去碳化社會轉型，其二是全球在AI領域的開發競爭，使本來在供應上就受不小挫折的銅陷入更大的困境。

智利是全球第一大銅生產國。（彭博）

銅礦產國受挫 導致供應不足

據了解，銅價創高的主要原因與全球供需失衡有關，其中有多個國家因為氣候因素導致銅礦產量下降，包含巴西、智利、非洲尚比亞等國家，另一產國秘魯則因為政治因素導致常常停產；智利也因為內戰不斷，當地工廠工人經常鬧罷工，另外，在2022年爆發的俄烏戰爭後，歐美國家聯合抵制俄羅斯出口的產品，而俄羅斯又是銅礦出口大國，因此在供給大量減少的情況下，銅價就有所支撐。

另外，中國也是支撐銅礦供給大國，但因為中美貿易戰持續加劇，中國高科技產業很難擁有全球市場，以目前來說，中國若想與之抗衡，最主要就是需要靠電動車產業，但電動車產業若想穩定發展，不只品牌要出眾，零件也十分重要，因此中國本身就希望拉抬整個零件原料的價格，包含各種有色金屬，因此也開始減少銅冶煉的產量。

專家指出，美國與中國不同的是，並沒有想全力衝刺電動車產業出口，雖然並沒有刻意打壓銅礦價格，但為了徹底打壓中國電動車以及解決國內缺電問題，對於銅礦的需求也相對較高，若從長期趨勢來看，美國經濟好，需要的工業原料也相對較多，這也是推升銅價的因素之一。

除了電動車產業，全球AI技術正快速發展，由於AI伺服器的高耗電量，資料中心必須更新其發電和冷卻系統，也是進一步推動銅需求的其中一個原因，另外，在全球綠色能源轉型的趨勢下，銅的需求也大幅提升，因銅對太陽能電池板、風力渦輪機等能源應用上至關重要。

隨著電動車、可再生能源以及人工智慧的產業發展快速，銅價將在未來幾年持續上漲。（彭博）

智利是全球銅最大產國 比重達23%

根據美國地質勘探局（USGS）的數據顯示，2023年全球銅產量達到2200萬噸，智利再次成為全球第一大銅生產國，該國銅產量為500萬噸，佔全球產量的23%，不過產量小幅降至15年新低。

而經常受政治因素影響產量的祕魯，2023年銅產量260萬噸，較前一年增長了15萬噸，市佔排名第2；剛果民主共和國2023年以250萬噸的產量位居3；中國2023年的銅產量較前一年下降24萬噸，排名第4，同時又是全球最大的銅消費國，因此需要依賴於進口；美國則以110萬噸的產量位居第5。

根據聯合國旗下國際銅研究小組（ICSG）5月22日報告的初步數據，2024年首季全球銅礦產量年增6%至551.7萬噸，主要受惠於生產較去年同期恢復的影響，包括智利、印尼、秘魯和美國，以及剛果民主共和國等礦場計畫產能提升所帶來的額外產出。

數據指出，今年首季，智利銅礦產量年增3.2%，秘魯銅礦產量年增3.5%；剛果民主共和國銅礦產量年增24%，主要是因為卡莫阿（Kamoa）礦場的擴建以及其他礦場新建及擴大產能的結果；印尼增幅高達38%，主要是前一年同期因為嚴重降雨和山體滑坡導致大型礦山的生產下滑已經恢復，美國同樣也是恢復產能，產量年增10%。

另外，ICSG報告表示，2024全年的全球銅礦產量預估將僅年增0.5%至2250萬噸，主要因為一些項目的量產推進慢於預期、項目投產推遲，以及第一量子礦業旗下年產能38萬噸的巴拿馬銅礦遭到關閉的影響。

預估2025年，全球銅礦產量可望年增3.9%至2340萬噸，主要受益於俄羅斯的馬爾梅日斯科耶（Malmyzhskoye）銅礦投產，以及剛果民主共和國的卡莫阿-卡庫拉（Kamoa-Kakula）銅礦第三期擴建的帶動，此外也有一些中小型銅礦的擴建和投產來提振產量。

ICSG報告表示，2024全年的全球銅礦產量預估將僅年增0.5%至2250萬噸。（彭博）

LME銅價 一度漲破每噸1.1萬美元

倫敦金屬交易所 （LME） 銅價今年5月20日一度漲破每公噸1萬1000美元，是2022年3月以來再次創出的新高，摩根士丹利在最新報告中預計，銅價近期料將出現高檔震盪，但預計今年仍將繼續創高。

隨著電動車、可再生能源以及人工智慧的產業發展快速，大多專家都預期銅礦需求將在未來幾個持續增加，供不應求的情況會不斷加劇，進而導致銅價持續升高，摩根士丹利分析師表示，「銅價仍將在今年進一步上揚」，他們預計，在基本情境下，銅價有望維持每噸1萬500美元，而在牛市情境下，有望衝上1萬3125美元，認為銅市場會比最初預期的更加緊迫，特別是在美國庫存較低和中國加大進口的情況下。

據了解，銅的需求水漲船高，銅價今年來已飆漲逾3成，專家認為，銅礦在未來幾年仍會面對更大的需求，因此2025年至2030年的銅價可能處於高位或再創新高，總結來說，目前各大投資機構皆普遍看好銅價的表現，而全球著名的大宗商品交易員之一、有法國「原油交易之神」之稱的安杜蘭（Pierre Andurand）認為，由於供應難以跟上需求激增，銅價仍有巨大上漲空間，在未來幾年內可能將翻2倍，達每噸4萬美元。

銅的需求水漲船高，銅價今年來已飆漲逾3成。（路透）

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