推動工業區立體化 桃園核定21案、增加1.7萬個就業機會

考量都會區工業用地有限，桃市府依據行政院核定「工業區更新立體化發展方案」。圖為桃園市長張善政。（資料照，桃園市府新聞處提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕考量都會區工業用地有限，桃市府依據行政院核定「工業區更新立體化發展方案」，於2021年底提出「桃園市工業區立體化方案」，截至今年6月底，桃園市共申請37案，核定21案，透過立體化新增樓地板面積近5.1萬坪，可帶來386億元投資金額及提供近1.7萬個就業機會。

桃園市工業區立體化方案申請要件為都市計畫範圍內之乙種工業區，或產業專用區且基準容積於240%以下者，申請基地依該方案公告適用範圍為限，今年初重新檢討方案內容，並於6月13日公告修正，受理期間至明年4月30日止，除新增「智慧製造」檢核指標外，亦就非屬產業自用申請者，增加「設置管理委員會」及繳納「保證金」等配套措施，滾動式檢討精進政策。

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「桃園市工業區立體化方案」實施2年半，經統計申請立體化最多的都市計畫工業區為楊梅區，受惠產業別包括資通訊、金屬加工、醫療器材、紡織業等；有意投資業者，或是本地業者有廠房更新及擴廠需求廠商，可至桃園市政府經濟發展局官網查詢。

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