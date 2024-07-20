刑事局公布Q2遭駭高風險業者名單 台灣中油以141件居冠

刑事局今天公布今年第二季高風險業者排名，以「台灣中油股份有限公司」受理141件報案居首。（刑事局提供）

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局今天公布今年第二季高風險業者排名，以「台灣中油股份有限公司」受理141件報案居首，其次為 「全國加油站」、「WorldGYM」、「DailyMore」及「丸龜製套」。

分析顯示，「解除分期付款」詐騙手法為歹徒駭入電商系統資料庫，竊取消費者姓名、電話等消費資料，假冒電商客服向消費者以誤設分期付款等理由，誘騙民眾操作ATM、網銀匯款或購買遊戲點數來解除設定行騙，刑事局提醒消費者慎防詐騙。

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刑事局表示，每週會發函通知針對被害件數逾5件的疑似個資外洩電商，並提供電子商務業者防制詐欺作為自評表，建議高風險業者於官方網頁明顯處加註反詐騙警語、標明客服專線及客服時間、延長客服時間至22時等相關作為，並提供反詐騙簡訊範例，請業者發送反詐騙簡訊或Email。

值得注意的是，近期「拍賣平臺個人賣家」遭詐騙的案件有增加趨勢，其詐騙手法為由歹徒假冒買家，並利用臉書Messenger或拍賣平臺聊天系統聯繫被害人，隨後要求加入LINE以進行聯繫，再以「無法下單」或「金流遭到凍結」等藉口，給予假拍賣平臺客服連結、QR Code或LINE ID。

隨後，詐團再假冒客服人員以「賣家未認證或簽署金流協定」等話術，騙取民眾銀行帳戶資訊，並以認證或簽署等名義，要求民眾操作ATM或網路銀行將被害款項匯出；而不論詐騙對象為買家或賣家，歹徒皆係以「話術」使民眾誤信為電商平臺客服人員，進而依指示操作匯款受騙。

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