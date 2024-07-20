矽品公司志工社招待家扶兒少 暑假暢遊麗寶樂園

矽品公司志工與家扶兒少，暑假暢遊麗寶樂園。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕暑假是親子出遊旺季，北台中家扶服務的經濟弱勢家庭因多以單親或隔代教養為主，家長得負擔沉重家計，在親友資源相對薄弱下，大部分忙於家計的家長無法隨心所欲帶孩子出遊。矽品精密工公司與矽品志工社，今日邀請北台中家扶中心40位國中小兒少至麗寶樂園一日遊，由矽品志工社夥伴們一對一陪伴家扶兒少遊園，溫馨又歡樂。

矽品志工社安排設計闖關活動，首先登場的是「心心相矽沙包熱力賽」，參賽兒少們在1分鐘內，與矽品志工們同心協力將沙包拋進籃框，累積分數爭取獎助學金；此外，還有以整個遊樂園為範圍的「寶藏爭奪戰實境解謎遊戲」，以及挑戰體力、腦力、協調力及專注力的四項趣味闖關，如「我最神準」、「氣球急急樂」、「敲敲達摩」、「益智積木巧拼」。在志工們熱情的招呼下，陪伴孩子一起闖關與破解謎題，逐漸溫暖了兒少的心，彼此也建立起深厚的情誼。

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北台中家扶中心邀約難得出遊的偏遠地區兒少參與活動，一名國三生表示，因家庭資源受限，少有機會到遊樂園玩，面對這得來不易的機會感到開心與充滿期待。值得一提的是，魏家姊弟的母親曾是矽品公司員工，因病過世後矽品發起募款，幫助姊弟維持學習及生活所需，此次也開心出遊。

矽品志工社社員們化身成為一日大哥大姊，陪伴兒少將遊樂設施盡興玩上一輪。北台中家扶中心主任劉正文表示，矽品公司致力於社會公益活動，長期嘉惠北台中家扶中心，擔任家扶認養人與助養人，每學期還提供助學金給家扶學子，讓兒少有穩定的生活及就學機會。志工社社員連續三年帶著家扶兒少出遊，以親身參與陪伴兒少度過充實美好又有意義的時光。

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