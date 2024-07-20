下斡旋金前必看！彰化地政處專區揭露真實房市行情

房市交易火熱，民眾購屋簽約前，最好做足功課，了解周邊正區域正常交易的區間價格，避免成了冤大頭。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕近期房市交易火熱，甚至出現一日三市及排隊搶房的現象，彰化縣政府地政處因應此一情況，在縣府官網上設立了「不動產交易報導專區」，每季揭露不動產買賣交易分析，讓有意購屋者能夠真正了解市場行情，避免成為炒房下的受害者。

地政處表示，設立此專區的目的是增加房地產市場的透明度，抑制過度投機行為，保護民眾權益。

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專區將公佈本縣房屋交易數據，包括實價登錄揭露案件交易件數、住宅區與商業區土地交易件數、農業土地交易件數，並進一步分析成交價格、成交量以及各鄉鎮房市動態。

更重要的是，內容揭露蒐集買賣分析實例，公佈區間價格，減少少數人用一案交易，來讓該區域產生定錨效應，導致民眾混淆，「買貴了！」

地政處強調，不動產交易報導專區每季定期更新，以確保資訊的時效性和準確性，並鼓勵民眾多加利用這一平台進行查詢，避免因信息不對稱而遭受損失。希望通過這一措施，能夠有效降低房市炒作現象，促進房地產市場的健康發展。

有意購屋者可前往不動產交易報導專區查詢最新資料，網址為 https://reurl.cc/z13jWy。

彰化縣政府地政處官網開設「不動產報導專區」真實揭露房市交易的正常行情，做為民眾購屋指南。（圖擷自官網）

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