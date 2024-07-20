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中國網友傻眼！稅務單位高層稱家庭月收入1.8萬就達到全家脫貧

2024/07/20 10:33

中國國家稅務總局前副局長許善達，指稱家庭裡只要有1人月入4000多人民幣，全家就算脫貧了。（圖擷自微博）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家稅務總局前副局長許善達稱家庭裡只要有1人穩定就業，月入4000多人民幣（約新台幣1.8萬元），「這個家庭就消除貧困了」，引起中國網友強烈反彈，怒斥許善達可以親自試試這樣的家庭月收入是否足夠。

從中國微博流傳的消息可以看到，許善達表示，家庭裡任1人不論是做大公司或小買賣，「反至是工業、商業，只要就業了，收入就已經消除了貧困了」。

許善達說，從統計數字來看，農民工每月薪資4000多人民幣，在穩定就業的狀況下，1年就差不多是5萬人民幣（約新台幣22.5萬元），而家庭人口平均5人，每人可用1萬人民幣（約新台幣4.5萬元），「1萬塊就消除貧困了」。

中國網友看到許善達的說法莫不傻眼，怒斥「那讓專家全家只賺4000人民幣」、「站著說話不腰疼，有本事把你的薪水分給我們所有人」、「這種人也曾位居高位，悲哀」。

還有人感嘆，現在的中國年輕人假如每月賺4000人民幣，不向家裡拿錢就很不錯了；有網友則懷疑，許善達可能不知道市場上蔬菜、水果、肉類的價格，也不清楚小孩上學一學期要交多少學費，顯然已和社會脫節。

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