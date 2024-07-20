日本百年企業不敵「2大因素！破產數激增95％創史上新高

今年1月至6月，歷史超過100年的日本企業破產數量來到74家， 創下自2000年開始統計以來，上半年破產數量最多的一次。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本帝國數據庫（Teikoku Databank）公司週五（19日）發布調查報告指出，今年1月至6月，歷史超過100年的日本企業破產數量來到74家， 創下自2000年開始統計以來，上半年破產數量最多的一次，而年增率95%同樣創下歷史新高。對於破產理由，有14家歸咎於營運成本上升，還有另外11家則是找不到接班人，成主要2大因素，而在產業類別方面，製造業22件最多，其次是零售業的21件，兩者各占整體約30%左右。

帝國數據庫認為，隨著越來越多的企業被快速變化的經濟狀況所影響，這些「百年老店」的實力正在受到考驗。

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帝國數據庫在報告中，列出了數個今年上半年破產的日本百年企業，其中位於東京都的和果子老店「青木萬年堂」，自1818年創業以來已有超過200年的歷史，但該公司一直在努力支付維護和其他成本，在疫情期間遭遇關店、營業時間縮短等衝擊，導致現金流受到影響，即使疫情結束後客流量也沒有恢復。青木萬年堂在今年3月開始破產程序。

另外，1858年創業的三谷屋是間食品超市，總部位於廣島縣，當地新鮮蔬菜和近海漁獲是其主打商品，並在廣島縣東半部積極擴張，但近年來由於地區內人口減少，以及日益激烈的競爭，該公司連續4年虧損，儘管試圖透過出售商店和其他不動產來獲取現金，可是仍無法因應成本的上升，在今年6月開始破產程序。

根據帝國資料庫的數據，截至2023年9月，日本擁有4萬3631家歷史超過100年的企業，每年約有2000家企業晉升為「百年老店」。

帝國數據庫的旭海太郎指出，由於近期的通貨膨脹，損害了供應商和客戶的現金流，要利用長期維持的關係進行價格談判，變得更加困難，而規模較大、現金較為充裕的競爭對手，藉由低廉的價格和穩定的供應，不斷擴大市占率，預期這些老牌企業將繼續面臨阻礙。

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