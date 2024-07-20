全球電腦大當機 美股持續走弱 道瓊跌377點

全球性電腦系統當機衝擊企業營運，為本已焦慮的市場增添了不確定性，加上分析師認為市場有「超買」現象，美股週五（19日）不支倒地，連2個交易日走弱。（資料照，彭博）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全球性電腦系統當機衝擊企業營運，為本已焦慮的市場增添了不確定性，加上分析師認為市場有「超買」現象，美股週五（19日）不支倒地，連2個交易日走弱。其中道瓊跌超過370點，輝達也重挫，晶片股低迷，費半指數收黑3.1%。台積電ADR下跌3.55％、收165.77美元。

網路安全公司CrowdStrike對公司軟體更新造成全球IT大故障，週線來看，道瓊週漲 0.72%，那指和標普分別下跌1.97%和3.65%，創自4月以來最糟糕的一週，其中那指也結束六週連勝紀錄。

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此外，投資人雖已鎖定聯準會（Fed）會在9月降息，但諸多不確定性仍在，其中新的地緣政治緊張局勢，以及美國前總統川普若勝選可能引發的關稅風險，都可能讓聯準會在降息方面面臨和升息一樣具挑戰性。

目前財報季持續，下週二包含微軟、Google母公司Alphabet和特斯拉都將發布財報，因此下週科技板塊仍將是焦點。

美股道瓊指數下跌377.49點，或0.93%，收在4萬287.53點。

那斯達克指數下跌144.28點，或0.81%，收在1萬7726.94點。

標準普爾500指數下跌39.59點，或0.71%，收在5505點。

費城半導體指數下跌169.26點，或3.11%，收在5267.16點。

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